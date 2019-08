© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ruben Yanez, portiere spagnolo di 25 anni, lascia la rosa del Getafe, anche se solamente a titolo temporaneo e per andare ad acquisire maggior esperienza altrove. Ufficiale la cessione in prestito per la prossima stagione all'SD Huesca, società che partecipa alla Liga2 e che potrà così contare su un nuovo estremo difensore in squadra. Per lui nuova esperienza in seconda serie dopo il prestito al Cadice nel 2017-18.