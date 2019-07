© foto di Insidefoto/Image Sport

Youri Tielemans è un nuovo giocatore del Leicester. Il calciatore belga arriva dal Monaco e ha firmato un contratto di quattro anni con il club inglese. Nella scorsa stagione è stato in prestito alle foxes, dove ha segnato tre gol e 13 presenze. "È una grande sensazione firmare per questo club, da quando sono arrivato qui in prestito tutti sono stati fantastici con me, quindi sono contento di essere tornato", queste le parole del nuovo calciatore delle foxes.