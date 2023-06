L'Aston Villa, con un comunicato ufficiale rende noto l'acquisto di Youri Tielemans. Il centrocampista belga, 26 anni, si legherà al club di Birmingham dal 1° luglio, una volta terminato il suo contratto col Leicester. Non sono stati resi noti altri dettagli del trasferimento.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.

