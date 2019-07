© foto di Imago/Image Sport

Arrivato nel Lille due anni or sono per crescere in una delle migliori accademie di Francia, oggi il centrocampista Rominigue Kouame classe '96 ha lasciato la squadra del nord della Francia per andare ad accumulare un po' di prestito altrove. In particolare nel vicino Belgio: ufficializzato infatti il suo trasferimento in prestito al Cercle Brugge, squadra che giocherà la prossima Jupiler League, per la prossima stagione.