UFFICIALE: Liverpool, Allan ceduto in prestito alla Fluminense

Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'interruzione del prestito del 21enne brasiliano Allan Rodrigues de Souza. Il giocatore rientra dall'Eintracht Francoforte e passa alla Fluminense fino al termine della stagione.

Allan Rodrigues de Souza has joined Brazilian side @FluminenseFC on loan until the end of the season. pic.twitter.com/D0jJ1HfZ54

— Liverpool FC (@LFC) 15 febbraio 2019