© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il rinnovo di mister Jurgen Klopp, il Liverpool ha annunciato che anche un altro grande protagonista dei successi degli ultimi anni ha prolungato il proprio contratto: è James Milner, centrocampista tuttofare, in scadenza con i Reds. Il giocatore, arrivato a parametro zero nell'estate 2015, ha firmato un nuovo accordo (il comunicato non specifica la nuova scadenza, che dovrebbe essere giugno 2022): "Sono fortunato ad aver giocato per 4 anni e mezzo con questo club. Ho visto come è cambiato e quanto è migliorato. Mi piace allenarmi qui, lavorare con questo gruppo e questi compagni di squadra. Rinnovare era quello che volevo: voglio continuare a giocare ad alti livelli il più a lungo possibile".