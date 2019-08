© foto di Giacomo Morini

Yannis Salibur è un nuovo giocatore del Maiorca. Il club spagnolo, come riportato dai canali ufficiali, ha trovato un accordo con il Guingamp per l'acquisto del giocatore francese: l'ala destra ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2022.