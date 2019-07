UFFICIALE: Manchester City, Adarabioyo va in prestito al Blackburn

Nuovo giro in prestito per Tosin Adarabioyo, difensore centrale classe '97 che ha lasciato a titolo temporaneo il Manchester City, in cui era attualmente registrato con la squadra U23, per andare ad acquisire maggiore esperienza in forza al Blackburn Rovers, compagine di seconda serie che sarà la sua casa per la prossima stagione. Ecco come è stato annunciato il suo arrivo.