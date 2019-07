UFFICIALE: Manchester City, due portieri in prestito. Via Muric e Steffen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due giovani portieri sono usciti nelle scorse ore dalla rosa del Manchester City, entrambi mandati a giocare altrove in prestito per consentire loro di acquisire maggiore esperienza. In primis Arijanet Muric, 20enne kosovaro spedito in seconda serie inglese, nel Nottingham Forest dopo aver giocato solo la prima parte della scorsa stagione al NAC Breda, prima di venir richiamato in fretta e furia a causa dell'infortunio occorso a Bravo. Stesso destino anche per l'americano Zack Steffen, 24 anni, che i Citizens hanno mandato in prestito al Fortuna Dusseldorf, club di Bundesliga, per la prossima stagione.