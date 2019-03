Un rinnovo importante in casa Manchester City. La squadra inglese infatti ha annunciato il prolungamento contrattuale di Eliaquim Mangala che ha firmato fino al 2020 con i Citizens.

.@Elia22Mangala has signed a one-year contract extension at the Club.

🔵 #mancity https://t.co/O6wm5YnWeM

— Manchester City (@ManCity) 2 marzo 2019