Trasferimento singolare, se si pensa che si tratta di un giocatore che lascia il Manchester City per il Flamengo: il difensore Pablo Marì è ufficialmente un giocatore rubronegro. 26 anni, il giocatore è di proprietà dei citizens dal 2016, sebbene non vi abbia mai giocato. Nell'ultima stagione ha militato in prestito al Deportivo La Coruna. Trasferimento a titolo definitivo, contratto fino al 2022.