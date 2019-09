UFFICIALE: Manchester United, Lindelof rinnova fino al 2024

Il Manchester United ha comunicato sul proprio sito il rinnovo del contratto di Victor Lindelof, difensore centrale classe ‘94. Lo svedese, prelevato nel 2017 dal Benfica, si è legato ai Red Devils fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno di contratto.

✍️ @VLindelof has committed his future to #MUFC!

— Manchester United (@ManUtd) 18 settembre 2019