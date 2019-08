Nuova avventura nella carriera di Judilson Mamadu Tuncará Gomes, meglio noto con il nome d'arte di Pelé, centrocampista che in Italia ha giocato, senza a dir la verità lasciare troppo il segno, nel Milan. Il guineano, di origini portoghesi, classe '91 ha infatti lasciato la rosa del Monaco a titolo temporaneo, andando a giocare in prestito per la prossima stagione nel Reading, squadra di seconda serie inglese che l'ha annunciato mediante i propri canali.