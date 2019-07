UFFICIALE: Nantes, il portiere Dupé girato in prestito al Clermont Foot

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima esperienza lontano dal Nantes per Maxime Dupe, portiere classe 1993 cresciuto nel vivaio dei giallo-verdi di Francia. Per lui, che ha ancora un contratto della durata di due anni con la società in cui ha svolto la trafila, la prossima stagione sarà in Ligue 2: è stato infatti girato in prestito al Clermont Foot. Che l'ha annunciato così sui propri profili social.