UFFICIALE: Newcastle, annunciata una lunga lista di addii. Anche Diame

Una lunga lista di addii ufficiali annunciata dal Newcastle. Non saranno rinnovati i contratti di Mo Diame, di Cal Robert, Josef Yarney, Tyrique Bartlett, Juanito, Otto Huuhtanen e di Stefan O’Connor. "Voglio ringraziare tutti quelli che se ne andranno -ha detto il tecnico Benitez-, Mo ha fatto tanto per esempio in questi tre anni".