UFFICIALE: Newcastle, Rafa Benitez non confermato alla guida del club

Rafael Benitez non sarà più l'allenatore del Newcastle United. Il tecnico, tra le altre di Napoli e Real Madrid, non ha rinnovato il contratto con il club inglese: l'accordo scadrà il 30 giugno 2019 e il manager spagnolo non proseguirà la sua carriera con le Magpies. La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Con il Newcastle ha collezionato 146 panchine dall'11 marzo 2106, giorno del suo ritorno in Premier League dopo le avventure con Liverpool e Chelsea.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.

Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 giugno 2019