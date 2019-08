UFFICIALE: Niente Lazio per Hinteregger. L'austriaco torna all'Eintracht

Era già chiaro da qualche giorno, ma adesso è anche ufficiale: non sarà alla Lazio il futuro del difensore Martin Hinteregger. L'austriaco, accostato ai bianco-celesti in questa sessione estiva, è infatti appena tornato all'Eintracht Francoforte, squadra che l'aveva già preso in prestito negli ultimi sei mesi della passata stagione, e che ora l'ha acquisito a titolo definitivo dall'Augsburg per una cifra che si ritiene essere di 12 milioni. Al classe '92, mancino di piede, contratto per i prossimi cinque anni.