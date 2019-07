UFFICIALE: Paris Saint-Germain, dall’Everton arriva Gueye

Idrissa Gueye è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino, tramite i propri canali, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista senegalese: l’accordo tra le parti è su base quadriennale, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore ex Everton è l’ottavo giocatore senegalese della storia del club parigino. Dopo le esperienze in Inghilterra con Aston Villa ed Everton, il giocatore classe 1989 ritorna in Ligue 1, dove ha collezionato 134 presenze.