Capitano della Nazionale israeliana, Bibras Natkho riparte dal Partizan. Il centrocampista classe '88, reduce da una stagione con ben poche soddisfazioni personali all'Olympiacos, arriva a parametro zero. Questo l'annuncio:

✍️ Welcome Bibras Natkho! The experienced Israel national team captain, 31, joins on a free transfer. The midfielder most recently played for Olympiacos, having also played for our brothers CSKA Moscow and PAOK. pic.twitter.com/zcDBn9Ev3B

— Partizan Belgrade 🇬🇧 (@FKPartizanEN) August 19, 2019