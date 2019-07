Federico Piovaccari continua la sua avventura in Spagna. Il Rayo Vallecano, retrocesso in Segunda Division, rende noto il suo acquisto. Contratto di un anno. Classe 1984, l'attaccante era svincolato dopo la sua esperienza al Cordoba, dove nell'ultima stagione ha realizzato 12 reti in campionato.

OFICIAL | Federico Piovaccari es nuevo jugador del Rayo Vallecano 2019-20.

¡Bienvenido @piova9 ⚡! pic.twitter.com/jsoKmtHZqx — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) 15 luglio 2019