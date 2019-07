Arrivato nello Schalke 04 tre anni fa, quando fu prelevato dai New York Cosmos, l'attaccante centrale Haji Wright, punta classe '98 di nazionalità statunitense, ha lasciato Gelsenkirchen a titolo definitivo, per andare a giocare nel VVV-Venlo in Eredivisie. Ne ha annunciato la cessione, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, la società tedesca, augurandogli buona fortuna per il prosieguo di carriera in Olanda.