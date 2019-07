© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione incrociata andata in scena tra Schalke 04 e Fortuna Dusseldorf. Come comunicato direttamente dalle società coinvolte, infatti, la squadra bianco-blu di Gelsenkirchen ha infatti accolto l'esterno sinistro belga Benito Raman (classe '94) dal Fortuna, mettendolo sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Sul fronte opposto, invece lascia lo Schalke e si accasa in prestito per la prossima stagione alla compagine di Dusseldorf l'esterno ghanese Bernard Tekpetey, classe '97.