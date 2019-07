Lo Sheffield United, squadra appena tornata al massimo livello del calcio inglese, ha un nuovo attaccante per la stagione del suo ritorno in Premier League. Le Blades hanno infatti annunciato tramite i propri canali ufficiali l'acquisizione a titolo definitivo del centravanti francese Lys Mousset ('96), prelevato per una cifra non rivelata – ma che si ritiene vada oltre i 10 milioni – dal Bournemouth. Il calciatore, che rappresenta la spesa più alta mai realizzata dal club, ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni.

✍️ | For the third time this summer, the Blades have smashed the club's transfer record.

French striker Lys Mousset has signed a three-deal with the Blades after an undisclosed fee with AFC Bournemouth was reached for his services.#SUFC ?

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 21, 2019