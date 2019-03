© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ko in Europa League, che lascia il Siviglia senza possibilità di vincere trofei in questa stagione, costa carissimo al tecnico Pablo Machín, allontanato oggi dalla guida della formazione andalusa. Al posto del tecnico scelto Joaquin Caparros, che fino ad oggi era il direttore sportivo e che guiderà la squadra fino a giugno, come era accaduto anche l'anno scorso dopo l'addio di Montella. Decisivi i risultati deludenti dell'ultimo periodo, col Siviglia sesto in classifica in questo momento in Liga.