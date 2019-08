Bojan Krkic non è più un giocatore dello Stoke City. La conferma arriva direttamente dai canali social del club inglese: le parti hanno rescisso consensualmente il contratto dopo cinque anni. Con i Potters ha collezionato 85 presenze, mettendo a segno 16 gol: il giocatore potrà accordarsi con il Montreal Impact, squadra che milita nella MLS.

Stoke City can confirm that @BoKrkic has left the Club by mutual consent.

The Club would like to thank Bojan for his efforts during his five-year spell with the Potters and wish him well for the future.#SCFC 🔴⚪️

— Stoke City FC (@stokecity) August 6, 2019