Attraverso il proprio sito ufficiale lo Swansea ha annunciato la cessione in prestito di Wilfred Bony, attaccante che si unirà al club del Qatar Al-Arabi fino al termine della stagione.

✍️ @wilfriedbony has joined Qatari side @alarabi_club on loan for the remainder of the season...

All the best, Wilf 👍https://t.co/RHMaXESItL

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 31 gennaio 2019