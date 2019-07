Nuova avventura internazionale per Vincent Janssen, attaccante olandese. La prima punta classe '94 ha infatti lasciato a titolo definitivo gli inglesi del Tottenham, che ne hanno annunciato ufficialmente la cessione al Monterrey, squadra che milita nel massimo campionato, a titolo definitivo. Ecco il post sulle loro pagine social, contenente la comunicazione.

We have reached agreement with Mexican side C.F. Monterrey for the transfer of @vincentjanssen.

We wish Vincent all the best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2019