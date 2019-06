© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Union Berlino continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione che vedrà la società della capitale impegnata in Bundesliga. Il club tedesco, tramite i propri canali ufficiali di comunicazione, ha annunciato l'acquisto dell'attaccante danese Marcus Ingvartsen, punta classe '96 prelevata dal Genk, nel campionato belga. Per lui contratto fino al 30 giugno 2022. Ecco il tweet che annuncia il suo arrivo.