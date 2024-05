Ufficiale Union Berlino, ecco il rinnovo per Schafer. Il centrocampista è arrivato nel 2022

vedi letture

L'Union Berlino comincia già a posizionare le tessere in vista della prossima stagione, quando la squadra della capitale vorrà tornare a essere protagonista dopo una stagione molto complicata. In attesa di conquistare la salvezza, il club ha annunciato il rinnovo di András Schäfer.

Il centrocampista ungherese, classe 1999 ed ex delle Primavere di Chievo e Genoa, è arrivato a gennaio del 2022 dal Dunajska Streda e si è imposto come uno degli elementi più interessanti della squadra attualmente allenata da Bjelica. Non sono stati resi i noti i termini del nuovo contratto né la durata.