UFFICIALE: Valbuena in scadenza lascia il Fenerbahce: "Grazie ai tifosi"

Dopo due anni Mathieu Valbuena lascia il Fenerbahce. In scadenza di contratto il francese dunque non continuerà a giocare con la squadra turca e su Twitter ha pubblicato una lettera in cui ha ringraziato i tifosi ammettendo di ''aver fatto parte di una grande a una famiglia, un'immensa famiglia", della quale "ha adottato i valori".

"Dal mio arrivo in aeroporto fino ad oggi, mi avete mostrato supporto in ogni momento", ha scritto Valbuena. "Il mio unico rimpianto è di non essere riuscito a contribuire di più alla grande storia del club vincendo i titoli che avreste tanto meritato. Ma grazie a voi, il Fenerbahce è ora parte della mia storia. Sarò eternamente grato a tutti", si legge nella lettera.