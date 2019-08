© foto di Dimitri Conti

Il Villarreal ha da poco annunciato un nuovo acquisto per la propria rosa. Dai profili ufficiali del Submarino Amarillo, infatti, si apprende che l'iconica squadra spagnola in maglia gialla ha prelevato a titolo definitivo Javier Ontiveros, talentuoso esterno offensivo classe '97 che lascia quel Malaga in cui è cresciuto fin dalla trafila ed ha esordito da pro, e firma un contratto con il Villarreal per le prossime cinque stagioni. Si ritiene che il costo complessivo dell'operazione sia di circa 8 milioni di euro.