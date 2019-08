UFFICIALE: West Ham, rinnovo di contratto con il fantasista Lanzini

Manuel Lanzini prolunga con il West Ham. Tanto atteso, il rinnovo contrattuale del fantasista argentino, uno dei profili più tecnici nella rosa a disposizione del manager Pellegrini, è finalmente arrivato. Lo hanno comunicato ufficialmente gli Hammers, che rendono nota la sua firma sul nuovo contratto a scadenza giugno 2023, con in più un'opzione per ulteriori due stagioni in quel di Londra Ovest.

We are delighted to announce that Manuel Lanzini has signed a new long-term contract with the Club until 2023, with the option of extending his stay for a further two years #Lanzini2023https://t.co/FpxkbfAAzy

— West Ham United (@WestHam) August 30, 2019