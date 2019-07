Valencia, fissato il prezzo per Diakhaby: per il francese servono 40 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mouctar Diakhaby lascerà Valencia soltanto per 40 milioni di euro. Il difensore francese, che interessa a vari club di Premier League, non lascerà la società spagnola per cifre inferiori. A riportarlo è Sport, che specifica anche la clausola rescissoria: nel contratto c'è un prezzo per la cessione fissato a 100 milioni di euro.