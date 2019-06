Valencia, pressing su Rafinha: manca l'accordo con il calciatore

© foto di Imago/Image Sport

Il Valencia aumenta il pressing su Rafinha, anche se manca l'accordo con il calciatore. Il club iberico, secondo quanto riportato da Marca, vuole avanzare una proposta che rientri nel monte ingaggi della squadra. Nessun problema sull'accordo con il Barcellona: i blaugrana, per il trequartista che ha vestito anche la maglia dell'Inter, chiedono 15 milioni di euro per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno 2020.