Valverde: "Vogliamo tornare in semifinale. La lezione di Roma è servita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue parole: "Il risultato dell'andata non ci mette al sicuro, dobbiamo giocare per vincere. Ci sarà bisogno di prestare attenzione: il Manchester United ha vinto tre trasferte su quattro, alcune nei minuti finali. Hanno qualcosa di speciale in questo senso, ricordiamo anche che conquistarono una Champions con due reti in due minuti. Cercheranno di sfruttare le nostre disattenzioni e proveranno ad attaccare subito. Vidal? È un giocatore molto importante per noi, competitivo per natura. Dà tutto sempre, che si giochi con l'Huesca o a Old Trafford, per noi è una garanzia. Diamo troppa importanza a chi gioca titolare, ma spesso è più decisivo chi è chiamato a finire le partite. Messi? Sta bene, si è ripreso dal colpo subito. La squadra sta bene, tutti sono in grado di interpretare al meglio qualsiasi dettame tattico. Non abbiamo paura, riconosciamo la forza dei nostri avversari, vogliamo arrivare in semifinale. La lezione di Roma? L'esperienza è utile, siamo consapevoli che ci aspetterà una partita durissima e che può succedere di tutto. Ma dobbiamo impegnarci per ottenere la qualificazione".