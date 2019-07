© foto di Insidefoto/Image Sport

Sembra che i tifosi dell'Ajax, dopo la partenza della loro stellina De Ligt volato alla Juventus, non possano stare neanche totalmente tranquilli sul conto del centrocampista Donny van de Beek. Il centrocampista olandese ha infatti dichiarato a VTBL: Non mi piace fare dichiarazioni a riguardo, per far capire se resterò o meno. Nel calcio non si può mai promettere nulla. Non dirò che resterò al 100% e non mi sentirete nemmeno dirlo”.