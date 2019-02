© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rafal van der Vaart, ex centrocampista di Ajax e Real Madrid (e ora commentatore televisivo) ha parlato prima della sfida di stasera in Champions League a Radio Marca: "Sicuramente l'Ajax sarà un ostacolo molto duro, ma il Real è il Real, arriva in un buon momento di forma e lo ha dimostrato nel derby. Dall'altro lato l'Ajax non ha dato buone sensazioni. Vedo il Real come favorito, l'Ajax dovrà giocare come contro il Bayern Monaco. De Jong? È il miglior giocatore olandese". Poi una parola su Cristiano Ronaldo. "Ha segnato una grande quantità di gol e questo è stato molto importante. Prima, se il Real giocava male, sapeva comunque che lui poteva comparire. Per vincere titolo è necessario".