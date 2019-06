Van Gaal consiglia De Ligt: "Sarebbe perfetto per il Manchester City"

© foto di Imago/Image Sport

Louis Van Gaal, ex ct della Nazionale olandese, ha parlato a Fox Sport dando un consiglio al difensore centrale in uscita dall'Ajax e appetito anche dalla Juventus Matthijs De Ligt: "Credo che sarebbe perfetto per il Manchester City. Con Kompany fuori e Otamendi che non è all'altezza, sarebbe bellissimo vederlo giocare al fianco di Laporte".