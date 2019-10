Vela, il miglior marcatore della MLS: "Barcellona, mi vuoi per 3-4 mesi?"

Trentaquattro gol nella stagione regolare. Due nei play-off, che sono serviti per battere ed eliminare i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic. Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC, è l'autentico mattatore della stagione di calcio statunitense e ieri, dopo la vittoria nel derby, tramite il 'New York Times' s'è ufficialmente proposto al Barcellona. "Chi potrebbe rifiutarsi di giocare con Messi per quattro mesi, per poi tornare? Ti diverti, impari e poi torni a casa", ha dichiarato Vela che quindi non vuole lasciare definitivamente il club di Los Angeles, ma solo vestire la maglia azulgrana tra la fine della stagione 2019 e l'inizio di quella 2020.