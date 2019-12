© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Verratti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla del problema razzismo in Italia visto dall'estero: "Mi vergogno quando qui mi chiedono dei fatti di razzismo da noi. Gli idioti purtroppo esistono ovunque. Non ne capisco il senso, siamo nel 2020! La Francia è un paese multiculturale e una grande nazione. Mettiamo in carcere i razzisti degli stadi, ci sono le tecnologie per individuarli e punirli".