Prima giornata bavarese per Philippe Coutinho. Il giocatore brasiliano ha sostenuto oggi le visite mediche con il club tedesco e, come riporta Sky Sports, ecco le prime immagini del suo arrivo in Baviera.

Philippe Coutinho has arrived at Bayern Munich to complete his medical as he edges closer to sealing his loan move from Barcelona.

More: https://t.co/xVX3y8rcSg pic.twitter.com/XiDPu8FGcW

— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 18, 2019