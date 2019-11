© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene giapponesi per Mario Gomez. Secondo la stampa tedesca, il Vissel Kobe, che dovrà sostituire David Villa, starebbe pensando al centravanti ex Fiorentina. 34 anni, Gomez gioca allo Stoccarda in 2.Liga, ha giocato 8 partite di cui soltanto tre da titolare in questa stagione, segnando appena un gol (alla prima giornata).