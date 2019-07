© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Dalla Francia all'Inghilterra? Chissà, è ancora presto per dirlo, ma l'ipotesi Premeir League prende corpo per Ismaila Sarr (21). Impegnato fino a ieri in Coppa d'Africa, l'attaccante senegalese viene valutato oltre 30 milioni di euro dal Rennes e il Watford, il club che più lo cerca, pian piano si sta avvicinando a quella cifra. La trattativa prosegue e per ora il sodalizio britannico si è spinto fino a 23 milioni di euro. Ballano 7-8 milioni, una forbice di certo non larga. Per questo Sarr è un po' più vicino al Watford. A riportarlo è Sky Sports UK.