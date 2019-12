Fredrik Ljungberg sembra sempre più vicino ad una conferma pro tempore - ma almeno fino al termine della stagione - come allenatore della prima squadra dell'Arsenal. L'ex attaccante svedese, infatti, pare destinato a traghettare i Gunners in fondo a questa difficile annata, anche se - secondo il Daily Star - c'è ancora chi mantiene speranze di esito contrario, così da poterlo tesserare per la propria squadra. Si tratta del West Ham, dato che l'attuale allenatore Manuel Pellegrini non appare sicuro di mantenere il posto, nonostante la sua squadra sia reduce da una vittoria in casa del Chelsea. Da una sponda di Londra all'altra: anche se l'Arsenal non volesse confermarlo, a quanto pare, a Ljungberg non mancherebbero nuove, ed immediate, occasioni.