Il gruppo Fosun (coadiuvato dal super-agente Jorge Mendes), proprietario del Wolverhampton, è molto ambizioso. E, come scrive oggi il Daily Mail, ha il sogno di portare il club tra i primi sei d'Inghilterra. Per farlo - si legge - sarebbe pronto nuovo denaro da investire all'interno della società. Un aumento di capitale per gareggiare, anche dal punto di vista economico, con le big di Premier.