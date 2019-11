© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergey Semak, tecnico dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Lione in Champions League: "Tranne nella partita contro il Marsiglia, il Lione sta giocando bene. La squadra è rimasta la stessa, ad eccezione di alcuni dettagli. Tentano di controllare più la palla, giocano in modo più aggressivo e ci sono due centrocampisti difensivi in campo: ecco cosa è cambiato. L'obbligo di vincere è un bene o un male? In ogni partita noi pensiamo solo a portare a casa la vittoria. E' chiaro che la nostra condizione è dettata dalla classifica, visto che siamo indietro rispetto al Lione. La nostra mentalità però ci impone di provare a vincere sempre, ma a volte ci riusciamo ed altre no. Per vincere dobbiamo segnare. E' necessario mantenere un equilibrio per attaccare senza prendere contropiedi. Quello che ci manca è riuscire a giocare al livello dei nostri avversari. La classifica attuale è uno spunto di riflessione".