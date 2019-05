Zidane: "Bale? Nemmeno col 4° cambio". Il gallese: "Io via? Pagatemi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale non rientra nei piani del Real Madrid, tanto meno di Zinedine Zidane. Lo si sapeva da prima che il tecnico francese lasciasse la squadra dopo la terza Champions League consecutiva vinta, peraltro grazie alla doppietta del gallese. Lo ha reso palese ieri sera il francese negando al giocatore persino l'ultima partita di campionato. "Ha vinto molto nel Real Madrid ma noi viviamo nel presente e per il futuro. Non dimenticheremo il passato ma dobbiamo vivere il presente. Ho contato su molti giocatori nelle ultime settimane e se avessi potuto schierare un quarto sostituto non sarebbe stato Bale a subentrare" ha dichiarato secco Zizou, esplicito come mai era accaduto prima nei confronti di mister 100 milioni di euro.

Per tutta risposta Bale ha risposto: "Ho altri 3 anni di contratto. Se vogliono che me ne vada, qualcuno mi deve dare 17 milioni netti a stagione. Altrimenti rimango qui, anche a giocare a golf".

Un muro contro muro che mette in chiara difficoltà il Real Madrid. Il giocatore è da tempo in vendita ma nessuno è disposto a pagare cartellino più ingaggio a cinque stelle. Per questo i blancos hanno aperto anche alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Certo, l'ultima parola spetta al giocatore, forte del suo contratto. E nonostante abbia imparato a dire solamente: "Hola", "Adios" e "Buen vino" in 6 anni non intende lasciare Madrid. A costo di diventare golfista.