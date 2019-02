Thomas Bickel, direttore sportivo dello Zurigo, ha parlato così a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del ritorno di Europa League da disputare giovedì al San Paolo: “Siamo molto delusi da quella che è stata la partita dell’andata. Ora sappiamo, ad essere onesti, che sarà difficile a Napoli, per noi la cosa importante mostrare un bel calcio. Noi sappiamo che le qualità tra di noi sono diverse, il Napoli è tra le migliori squadre in Italia ma anche Europa. Ci saranno diverse tifosi da Zurigo, credo che in 500 arriveranno a Napoli”.