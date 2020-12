Altra tegola sulla Juventus e per Chiellini: nuovo stop per il Capitano, niente Champions

Un'altra tegola per la Juventus, un altro guaio muscolare per Giorgio Chiellini, altro stop per un infortunio alla coscia. Il terzo in 42 giorni. Il capitano della Juventus non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro la Dinamo Kiev in programma per domani sera all'Allianz Stadium per un problema accusato nella rifinitura di oggi e il suo calvario prosegue. Iniziato proprio nella sfida di andata contro gli ucraini lo scorso 20 ottobre, quando su costretto a uscire dopo 19' per un infortunio proprio alla stessa coscia destra, dopo essere rientrato in gruppo si è infatti dovuto fermare di nuovo per un problema a quella opposta, la sinistra, lo scorso 12 novembre. In seguito il recupero, prima dello stop di oggi: ancora un problema alla coscia, ancora alla destra. Un calvario fastidioso per il giocatore, per la Juventus e per Andrea Pirlo, che può parzialmente consolarsi con i recuperi di Bonucci e Demiral.