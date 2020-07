Assenze, episodi e scarsa brillantezza: Lazio, lo Scudetto ora è più lontano

Serata storta, stortissima per la Lazio, che si è dovuta arrendere a un Milan più brillante, più fresco e meglio messo in campo. 0-3 è stato infatti il risultato finale del big match dell'Olimpico, in cui le assenze di Immobile e Caicedo per squalifica hanno reso i biancocelesti davvero poco pericolosi in fase offensiva ( clicca qui per leggere le pagelle di TMW della Lazio! ). Se è vero che il solito pressing non è mancato, i rossoneri sono riusciti a uscire sempre palla al piede colpendo Strakosha al momento giusto e infliggendo ai capitolini la loro prima sconfitta casalinga in questo campionato .